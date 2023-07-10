Abdulkadir Selvi'den Erdoğan'a çağrı: Emekliler ek destek bekliyor

Emekliye yüzde 25 zam milyonlarca emekli için hayal kırıklığına yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yapan yazar Abdulkadir Selvi, "Emekliler, seçimde Erdoğan’a çok güçlü bir destek verdiler. Bu kez de emekliler Erdoğan’dan ek bir destek talep ediyorlar." dedi.

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Emeklilere yapılan yüzde 25 zam oranı hayal kırıklığına yol açtı. Asgari ücret artışı ve memurlara yapılan yüksek zam oranı yanında düşük kalan artış milyonlarca emekliyi üzdü.

Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili yasal düzenleme bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşarak yürürlüğe girecek.

Yasanın görüşmeleri başlamadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kritik bir çağrı Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den geldi.

"Emekliler ek destek bekliyor"

Selvi, "Emeklilerin gözü Erdoğan’da... Zam oranının artırılmasını istiyorlar" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarılarak yapılan yüzde 85 oranındaki artış ve asgari ücretin ikinci dönemde yüzde 34 oranında artırılması nedeniyle yüzde 25’lik zam emekliyi memnun etmedi. Emekli maaşı çalışana göre birkaç kademe geriledi. Emeklilerimiz zaten zor koşullarda yaşıyorlar.

En büyük sıkıntıyı çeken kesim olmasına rağmen Erdoğan’a en büyük desteği de emeklilerimiz veriyor. Emeklilere zam oranı önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek kesinleşecek. Emeklilerin gözü Erdoğan’da. Umutları yine Erdoğan. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye zam oranının artırılması yönünde talimat verirse, Meclis’te bir önergeyle bu oran artırılır.

Emekliler, seçimde Erdoğan’a çok güçlü bir destek verdiler. Bu kez de emekliler Erdoğan’dan ek bir destek talep ediyorlar."

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