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Sakarya'da dere 5 metre yükseldi, mahalleyi su bastı!

Sakarya'da dere 5 metre yükseldi, mahalleyi su bastı!

SAKARYA’nın KARASU ilçesinde şiddetli yağış sebebiyle taşan Darıçayırı Deresi, mahallenin sular altında kalmasına sebep oldu.

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Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası Karasu'da bulunan Darıçayırı Deresi’nde su seviyesi kritik noktaya ulaştı. Darıçayırı baraj projesinden gelen sular, derenin su seviyesini yaklaşık 5 metre yükseltti.

Su seviyesi Abdülaziz Köprüsü’nün altına kadar yükselince mahalle merkezi de sular altında kaldı. Mahallede su seviyesi 70 santimetre yükselince ev ve iş yerlerini su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar, traktör ve kamyonetler ile kurtarıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kepçe ve iş makineleri ile mahalleye müdahale etti.

Ev, iş yerleri ve tarlada bulunan ekinlerin sular altında kaldığını aktaran mahalle sakini Necmi Işık, “Senede iki sefer bu olay yaşanıyor. Her yıl su basıyor. Ev ve dükkanlarda maddi zarar var. Tarlalardaki ekinler telef oldu. Zararımız büyük, önlem alınmazsa yılda iki ya da üç kez yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

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