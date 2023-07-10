İstanbul ekmek fiyatı zam mı geldi? Temmuz ekmek fiyatı 200 gram kaç para oldu?

İstanbul'da ekmek gramajının düşürüldüğü ve fiyatının yükseldiği söylentileri bir süredir sosyal medyanın gündeminde yer alıyordu. İstanbul Ekmek Fiyatı Son Dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2023 İstanbul ekmek fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte İstanbul Valiliği ekmek fiyatı açıklaması...

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Ekmek fiyatları zam söylentileri bir süredir gündemde yer alıyordu. İstanbul Valiliği'nden ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamanın ardından İstanbul ekmek fiyatı son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Peki, 2023 İstanbul ekmek fiyatı ne kadar oldu, zamlandı mı? İşte İstanbul ekmek fiyatı son dakika açıklaması...

2023 İstanbul Ekmek fiyatı kaç para oldu?

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde Ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basın ve sosyal medyada Haberler yer almıştır. İstanbul'da Ekmek Fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gr ekmek 5 TL'den satılmaktadır" denildi.