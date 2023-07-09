İsmail Kartal'dan transfer açıklaması! "Yakın zamanda bazı isimler açıklanacak"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Zenit maçından sonra düzenlenen basın toplantısında transfer açıklamasında bulundu.

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Pari Premier Kupası için Rusya'ya giden Fenerbahçe ilk hazırlık maçında karşılaştığı ev sahibi Zenit ile 0-0 berabere kaldı.

Normal sürenin beraber bitmesi nedeniyle penaltılara giden karşılaşmada sarı lacivertliler rakibine 4-3 yenildi.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kartal takıma takviyeler olacağını belirterek, "Aramıza katılacak oyuncular var. Savunma, orta saha ve hücum hattına oyuncular katılacak. Yakın zamanda bazı isimlerin kulübümüz tarafından açıklanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Sakat oyuncularımızı korumak adına yaygın bir şekilde 90 dakikayı bitirebilmeyi hedefliyorduk. Hazırlık maçına bu kadar taraftarın gelmesi her iki takımı da motive etti. Zenit takımını tebrik ediyoruz. Biz takım olarak %100 hazır gelemedik. Güzel bir kamp dönemi geçirip, ülkemize geri dönmek istiyoruz. Zamanla yarışıyoruz şu an. Ayın 26'sında UEFA Konferans Ligi'nde eleme maçımız var. Bir yandan sakat oyuncular var. Bir de oyuncuların bu kadar uzun süren ligin ardından daha fazla dinlenmesi gerekiyordu. Sakatlıklar olmadan güzel bir hazırlık dönemi geçirmemin peşindeyiz. Enerji ve coşku gayet iyi durumda. Bugün de bunu bana sahada gösterdiler."