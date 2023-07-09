Engelli milli golfçü Mehmet Kazan, Almanya'da 2 birincilik kupası kazandı

Avrupa Engelliler Golf Birliğinin (EDGA) Almanya'da düzenlediği 6. Uluslararası Engelliler Şampiyonası'nda milli sporcu Mehmet Kazan, gross kategorisinde ve net kategorisinde birincilik kupalarının sahibi oldu.

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Türkiye Golf Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, Verden Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin de arasında bulunduğu 4 ülkeden 6'sı kadın toplam 89 sporcu yer aldı.

Şampiyonada Türkiye'yi Engelli Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan temsil etti. Mehmet Kazan, gross kategorisinde toplamda 146 (+2), net kategorisinde ise toplamda 146 skor elde ederek birincilik kupalarını kaldırdı.