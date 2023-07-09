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Kastamonu'da sel nedeniyle evler boşaltıldı!

Kastamonu'da sel nedeniyle evler boşaltıldı!

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sağanak nedeniyle su taşkını meydana geldi.

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İlçeye bağlı Hacıahmet köyünde HES santraline su taşıyan kanalın üzerinde bulunan köprünün ayaklarının ağaçlarla kapanması nedeniyle su taşkını oluştu.

Hacıahmet köyünde bulunan bir evi su bastı, 3 evde bulunan 8 kişi tedbir amaçlı güvenli bölgeye tahliye edildi.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından köprünün altında kapanan yer açılarak taşkının giderilmesinin ardından su seviyesi düşmeye başladı.

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmadığını ifade ederek, bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bulunduklarını kaydetti.

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