Yerinde Dönüşüm Projesi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, miktarı ne?

Depremzedelere hibe ve kredi paketi desteğiyle ilgili detaylar gündemde yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedelere yeni destek paketini açıkladı. Peki, Yerinde Dönüşüm Projesi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar verilecek? İşte depremzedelere hibe ve kredi paketi detayları...

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmalarına ilişkin "Yerinde Dönüşüm" projesinin detaylarını açıkladı. Bakan Özhaseki hibe ve kredi verileceğini açıklayıp detayları aktardı. Bu açıklamalar sonrasında yeni destek paketiyle ilgili detaylar araştırılmaya başladı.

Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe verileceğini bildiren Özhaseki, kendi yapısını inşa edecek afetzedelerin konut için 500 bin ile 800 bin TL, iş yeri için 250 bin ile 500 bin TL arasında faizsiz kredi de kullanabileceğini açıkladı.

Krediler 2 yıl ödemesiz, toplamda 10 yıl vadeli ve faizsiz olacak. Depremzedeler için sağlanacak olan hibe ve kredi desteği detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmeşi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin açıklamalarının detayı için aşağıdaki habere göz atabilirsiniz.