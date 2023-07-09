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2023 Noter ücreti ne kadar oldu, KDV oranı yüzde kaç? Noter zammı ne zaman uygulanacak?

2023 Noter ücreti ne kadar oldu, KDV oranı yüzde kaç? Noter zammı ne zaman uygulanacak?

Noter ücretleri, Resmi Gazate'de yayımlanan karar sonrası araştırılıyor. Noter zammı da dahil olmak üzere, ürünlerden yüzde 18 olarak alınmakta olan KDV oranı, yeni dönemde artış gösterecek. Vatandaşlar zam kararının ne zaman uygulanacağını araştırıyor. Peki noter zammı ne zaman uygulanacak?

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Noter ücret zammı Katma Değer Vergisi’ne (KDV) yapılan artışla beraber merak ediliyor. 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bununla beraber noter, pasaport ve vize ücretlerinde artışa gidildi. Kararın ardından noter zammının geçerli olacağı tarih araştırılıyor. Peki Noter zammı ne zaman uygulanacak? 2023 Noter ücreti ne kadar oldu, KDV oranı yüzde kaç? İşte ayrıntılar...

Noter zammı ne zaman uygulanacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28’inci maddesi gereğince verilen Karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

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Noter ücreti kaç para oldu?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

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