BIST 6.187
DOLAR 26,04
EURO 28,57
ALTIN 1.612,21
HABER /  SPOR

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye 6. oldu

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye 6. oldu

Konya'da düzenlenen Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, klasman maçında Macaristan'a 57-44 yenilerek şampiyonayı 6. sırada bitirdi.

Abone ol

Karatay Spor ve Kongre Merkezi'ndeki maça iyi başlayan ay-yıldızlılar, ilk periyodu 19-11 önde tamamladı.

İkinci periyoda baskın başlayan Macaristan, periyodun son dakikalarına doğru 3 sayı (27-24) öne geçerek soyunma odasına da 27-25 önde gitti.

Üçüncü periyotta da farkı koruyan Macaristan, etkili oyunuyla periyodu 40-35 önde bitirdi. Son periyotta rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Macaristan, müsabakayı 57-44 kazandı.

Türkiye, bu sonuçla FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı.

ÖNCEKİ HABERLER
PSG, Fransız defans oyuncusu Lucas Hernandez'i transfer etti
PSG, Fransız defans oyuncusu Lucas Hernandez'i transfer etti
Ağa'nın eli yine tutulamadı! Kırkpınar'ın güreş ağalığını mevcut ağa Seyfettin Selim kazandı!
Ağa'nın eli yine tutulamadı! Kırkpınar'ın güreş ağalığını mevcut ağa Seyfettin Selim kazandı!
Erzurum'da sağanak su baskınlarına neden oldu!
Erzurum'da sağanak su baskınlarına neden oldu!
Fatma Meriç Yılmaz evli mi, kiminle evli? Fatma Meriç Yılmaz eşi kimdir?
Fatma Meriç Yılmaz evli mi, kiminle evli? Fatma Meriç Yılmaz eşi kimdir?
Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu, Yeşilköy'de gerçekleştirildi
Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu, Yeşilköy'de gerçekleştirildi
Kastamonu'da sağanak nedeniyle su taşkını meydana geldi!
Kastamonu'da sağanak nedeniyle su taşkını meydana geldi!
Fatma Meriç Yılmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Fatma Meriç Yılmaz evli mi?
Fatma Meriç Yılmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Fatma Meriç Yılmaz evli mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay mesajı: Kızılay mensupları sorumluluklarının farkında olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay mesajı: Kızılay mensupları sorumluluklarının farkında olmalı
Depoları şimdiden doldurun benzin ve motorine zam geliyor! KDV zammı sonrası İstanbul'da, Ankara'da litresi ne kadar olacak?
Depoları şimdiden doldurun benzin ve motorine zam geliyor! KDV zammı sonrası İstanbul'da, Ankara'da litresi ne kadar olacak?
Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'den Hull City maçı öncesi açıklamalar
Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'den Hull City maçı öncesi açıklamalar
Kritik seviyeye yükseldi! Köprüler trafiğe kapatıldı, dere kenarlarına parklar yasaklandı
Kritik seviyeye yükseldi! Köprüler trafiğe kapatıldı, dere kenarlarına parklar yasaklandı
Uzman doktor uyardı! Sıcaklarda dengeli beslenin!
Uzman doktor uyardı! Sıcaklarda dengeli beslenin!