Fatma Meriç Yılmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Fatma Meriç Yılmaz evli mi?

Kerem Kınık'ın istifasının ardından Kızılay'a vekaleten başkanlık eden Fatma Meriç Yılmaz, genel kuruldaki tek aday oldu. Böylece 155 yıl sonra Kızılay'ın ilk kadın başkanı Fatma Meriç Yılmaz olacak. Bu sıcak gelişme sonrası Fatma Meriç Yılmaz 'in hayatı da merak edildi. Peki kimdir Fatma Meriç Yılmaz, kaç yaşında, aslen nereli? Fatma Meriç Yılmaz eşi kim?

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11ili yıkan büyük deprem sonrası Kızılay Başkanı olan Kerem Kınık çadırları ve konserveleri sattığı iddiası ile günlerce konuşulmuştu. Her kesimin eleştirsine uğrayan Kerem Kınık istifa etmişti. Yerine ise vekaleten Fatma Meriç Yılmaz getirilmişti. Bugün Kızılay'da genel kurul toplandı ve seçim yapılacak. Fatma Meriç Yılmaz ise tek aday. Böylece Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay'ın kadın başkanı olacak. Peki kimdir Fatma Meriç Yılmaz aslen nereli, yaşı kaç, kiminle evli, eşi kimdir?

Prof. Dr. Yılmaz, 2015 yılında bu yana Türk Kızılay yönetim kurulunda bulunuyordu. Yaklaşık 800 delegenin oy kullanacağı seçimle Yılmaz, 155 yıllık Kızılay tarihinin ilk Kadın genel başkanı olacak. Türk Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Yılmaz, eski Genel Başkan Kerem Kınık’ın istifasının ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı’na vekâlet ediyordu.

Fatma Meriç Yılmaz kimdir?

Fatma Meriç Yılmaz, 1975 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2000 yılında mezun olan Fatma Meriç Yılmaz, Tıpta uzmanlık eğitimini 2000- 2003 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamladı.

2003-2010 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başasistan olarak görev yapmaya başlayan Fatma Meriç Yılmaz, 2008 yılında doçentlik ünvanını aldı ve 2010 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Klinik Şef Yardımcısı olarak göreve başladı. 2011 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim dalına Doçent olarak atanan Fatma Meriç Yılmaz, 2014 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde profesörlüğe yükseltilerek profesörlük ünvanı aldı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Ana bilim Dalında Öğretim Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniğinde Eğitim Görevlisi olarak çalıştı.

Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 2012-2015 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı Eğitim ve İdari Sorumluluğu ile Laboratuvar Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Fatma Meriç Yılmaz, evlidir ve 3 çocuğu vardır.

Fatma Meriç Yılmaz, 2015-2016 yılları arasında Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve 2016-2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz’ın ayrıca, TÜBİTAK BİDEP Danışma Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvar Bilim Kurulu Üyeliği ve IFCC C-NPU komisyonunda asil üyeliği bulunmaktadır. Fatma Meriç Yılmaz, 2015 yılından bu yana Kızılay Genel Başkan Yardımcılığı görevini ve Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.