BIST 6.187
DOLAR 26,04
EURO 28,57
ALTIN 1.612,21
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Boşanma aşamasındaki eşini iki kez kaçıran koca için karar verildi

Boşanma aşamasındaki eşini iki kez kaçıran koca için karar verildi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini iki kez kaçırdığı gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 23 yıla kadar hapis cezası istenen sanık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Abone ol

Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen üçüncü duruşmasında, hakkında cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 7, kasten yaralamadan 6, nitelikli cinsel saldırı suçundan da 10 yıl olmak üzere 3 ayrı suçtan 23 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık İlker Mustafa K. ile taraflar hazır bulundu.

Tutuklu sanık ise duruşmadaki savunmasında, "Ben tutuksuz yargılanmak istiyorum, uzun süredir tutukluyum. İddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben eşimin 11 gün altını temizledim. Ona bu eylemi gerçekleştirmem mümkün değildir." dedi.

Cumhuriyet savcısı mahkemede, İlker Mustafa K'nin tutukluluk halinin devamını talep etti.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti tutuklu sanık İlker Mustafa K'nin, mevcut delil durumu, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, delillere etki etme imkan ve ihtimalinin bulunmayışı nedeniyle tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Savcı heyetin tahliye kararına itiraz etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'ın Avusturya kampı başladı!
Galatasaray'ın Avusturya kampı başladı!
Trabzonspor, Flavio'yu Suudi Arabistan'ın Al Taawoun Kulübüne kiraladı
Trabzonspor, Flavio'yu Suudi Arabistan'ın Al Taawoun Kulübüne kiraladı
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale çıkan isimler belli oldu
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale çıkan isimler belli oldu
Yunanistan, Türk donanmasına yetişebilmek için envanterini genişletiyor!
Yunanistan, Türk donanmasına yetişebilmek için envanterini genişletiyor!
Temmuz ödemesinde son durum ne, destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi 2023
Temmuz ödemesinde son durum ne, destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi 2023
Afrin'de 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Afrin'de 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Mersin'de otoyolda kazaya karışan alkol ve küspe yüklü 2 tır yandı
Mersin'de otoyolda kazaya karışan alkol ve küspe yüklü 2 tır yandı
Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Trabzonspor'un Slovenya kampı: Flavio, kamptan ayrıldı!
Trabzonspor'un Slovenya kampı: Flavio, kamptan ayrıldı!
Binali Yıldırım anjiyo oldu! Bakan Fahrettin Koca'dan Yıldırım'ın son sağlık durumuna ilişkin açıklama
Binali Yıldırım anjiyo oldu! Bakan Fahrettin Koca'dan Yıldırım'ın son sağlık durumuna ilişkin açıklama
Tanju Özcan olay iddiasıyla ilgili ayrıntı verdi: 15'ine kesin karar vermişler, 6'sına henüz kesin karar verememişler
Tanju Özcan olay iddiasıyla ilgili ayrıntı verdi: 15'ine kesin karar vermişler, 6'sına henüz kesin karar verememişler
2023 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2023 ÖSYM KPSS sınav yerleri sorgulama!
2023 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2023 ÖSYM KPSS sınav yerleri sorgulama!