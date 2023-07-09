2023 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2023 ÖSYM KPSS sınav yerleri sorgulama!

2023 KPSS lisans sınavları için geri sayım başladı. 23 Temmuz'da yapılacak olan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumlarına katılacak olan adaylar, sınav giriş yerlerini öğrenmek için ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor. Peki, KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) giriş yerleri için tarih araştırmaları başladı. Bu yıl KPSS lisans düzeyinde sınavlara katılım sağlayacak olan memur adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gelecek sınav giriş yerleri duyurusunu bekliyor. Peki, 2023 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS 2023 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor.

2023 KPSS sınav giriş yerleri nereden bakılır?

2023 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.

2023 KPSS ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 sınav ve sonuç açıklama takvimini yayımladı.

Yayımlanan takvimin ardından, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihler açıklandı.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.