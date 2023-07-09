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Okullar ne zaman açılacak? MEB duyurdu işte 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi

Okullar ne zaman açılacak? MEB duyurdu işte 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini duyurdu. Böylece 'Okullar ne zaman başlayacak?' sorusu yanıtını buldu. İlk ders zilinin çalacağı tarih belli oldu.

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Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının 11 Eylül’de başlayacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2023-2024 eğitim-öğretim yılı çalışma takviminde ilk ders zilinin 11 Eylül’de çalacağını ve ikinci dönemin 14 Haziran 2024 Cuma günü sona ereceğini belirtti.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılı

Ayrıca paylaşımda 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının 9 Eylül 2024’te başlayacağı kaydedildi.

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