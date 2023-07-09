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Denize girmek yasaklandı! Şezlonglar zarar gördü, cankurtaran kuleleri de yıkıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Denize girmek yasaklandı! Şezlonglar zarar gördü, cankurtaran kuleleri de yıkıldı

 SAKARYA'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz hava şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

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Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.

Dalgalar ve rüzgar nedeniyle sahillerde bulunan şezlong ve şemsiyeler zarar gördü, bazı cankurtaran kuleleri de yıkıldı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 3 ilçenin kaymakamlıklarınca alınan karar gereği vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.

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