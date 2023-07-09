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Hakim ve savcı maaşları 2023 seyyanen zam gelecek mi, kaç para olacak?

Hakim ve savcı maaşları 2023 seyyanen zam gelecek mi, kaç para olacak?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu! Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Tunç, memurlara verilmesi öngörülen seyyanen zamdan hakim ve savcıların da yararlanacağını bildirdi. Peki Hakim ve savcı maaşları 2023 seyyanen zam gelecek mi, kaç para olacak?

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifi kapsamında memurlara verilmesi öngörülen seyyanen zamdan Hakim ve savcıların yararlanamayacağı yönünde yapılan değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Seyyanene zamdan kimler yararlanacak?

Bakan Tunç, şöyle dedi:

"Hakim ve savcıların aylıklarının hesaplanmasında 2802 sayılı Kanunun 102'nci maddesi gereğince en yüksek devlet memurunun mali hakları esas alınmaktadır. Teklif metninde de gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılacak kişiler arasında 'mali hakları veya ücret tavanı ilgili mevzuatı uyarınca en yüksek devlet memurunun mali hakları ya da bu mali haklara göre belirlenmiş olan ücret veya ücret tavanları esas alınmak suretiyle tespit edilen kadro, pozisyon veya görevlerde bulunanlar' zikredilmektedir. Bu doğrultuda hakim ve savcıların aylıkları da kanun gereğince en yüksek devlet memurunun mali haklarına göre belirlendiğinden, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen 2-1264 esas numaralı Kanun Teklifi kapsamında memurlara verilmesi öngörülen seyyanen zamdan hakim ve savcılar da yararlanacaklardır."

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