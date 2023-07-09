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Memur maaşına ve asgari ücrete zam geldi! Özel Sektörde maaşlar nasıl olacak?

Memur maaşına ve asgari ücrete zam geldi! Özel Sektörde maaşlar nasıl olacak?

En düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olurken asgari ücret 11 bin 402 liraya çıkarıldı. Peki tüm bu veriler ışığında özel sektöre yüzde kaç zam olur? Ekonomist Muhammet Bayram tahminlerini paylaştı.

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Asgari ücret yüzde 34'lük bir zamla 11 bin 402 liraya çıkarıldı. En düşük memur maaşı ise 22 bin 17 liraya çıkarıldı. Özel sektör çalışanları da maaşlarını merak ediyor. Ekonomist Muhammet Bayram tahminini açıkladı. Bayram Milliyet'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle asgari ücret zammı belli oldu ve sonrasında memur yapılacak olan zam da belirlendi. Asgari ücrete yapılan yüzde 34’lük zam enflasyon oranının üzerinde belirlendi. Yüzde 19.77 olan enflasyon oranına karşın asgari ücretli yüzde 34 zam almış oldu ve böylelikle asgari ücret enflasyona karşı ezdirilmedi. Ayrıca işverene verilen destekler de artırıldı.

‘En düşük memur maaşı 22 bin TL olarak belirlendi’

Bununla birlikte memurlara yapılacak zam da belli oldu, kamu işçilerine yüzde yapılan yüzde 45’lik zam ile birlikte en düşük memur maaşının net 22 bin TL olacağından bahsedilmişti. Buna ilişkin vaadi Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sürecinde vermişti. Şu anda en düşük memur maaşı 22 bin TL olarak belirlendi.

Memurlara seyyanen zam yapıldı. Normal şartlarda memura yüzde 17.55 oranında zam yapılması gerekiyordu. Devletimiz burada seyyanen bir zam yaptı. Bu durum en düşük memur maaşının yüzde 86 oranında artmasına, daha yüksek oranda maaş alanın ise yüzde 40’lar düzeyinde zam almasına sebebiyet verdi.

İşte özel sektöre yapılacak zamda alınacak referans değer

Özel sektör kendilerine yapılacak zammı merak ediyor. Özel sektöre yapılacak zammın referans değeri asgari ücrete yapılan zamdır.

 Asgari ücret artış oranı referans değer olacaktır. O da maksimum yüzde 34 seviyesindedir. İşverenler çalışanlarına bunun üzerinde bir artış yapabilirler. Maaş artışı çalışan ve işveren arasındaki anlaşmaya bağlıdır.

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