Kırkpınar'da 2 buçuk saat süren güreş nefes kesti!

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde havanın kararmasıyla ışıklar yakılarak 2,5 saat süren nefes kesen güreş izleyenleri hayran bıraktı.

Abone ol

Kırkpınar'da başaltı pehlivanlarından Yıldıray Pala ve Bekir Eryücel'in karşılaşması 2,5 saat sürdü. Nefes kesen anların yaşandığı güreşe havanın kararmasıyla ışıklar yakılarak devam edildi. Güreşin gece de devam ettiğini gören izleyiciler, bu anlara yakından tanıklık etti.

Pehlivanlar Yıldıray Pala ve Bekir Eryücel normal sürede yenişemeyince puanlamaya geçildi. 2,5 saat süren karşılaşmada Bekir Eryücel galip gelerek çeyrek finale yükselen isim oldu.