BIST 6.187
DOLAR 26,04
EURO 28,57
ALTIN 1.612,21
HABER /  SPOR

Kırkpınar'da 2 buçuk saat süren güreş nefes kesti!

Kırkpınar'da 2 buçuk saat süren güreş nefes kesti!

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde havanın kararmasıyla ışıklar yakılarak 2,5 saat süren nefes kesen güreş izleyenleri hayran bıraktı.

Abone ol

Kırkpınar'da başaltı pehlivanlarından Yıldıray Pala ve Bekir Eryücel'in karşılaşması 2,5 saat sürdü. Nefes kesen anların yaşandığı güreşe havanın kararmasıyla ışıklar yakılarak devam edildi. Güreşin gece de devam ettiğini gören izleyiciler, bu anlara yakından tanıklık etti.

Pehlivanlar Yıldıray Pala ve Bekir Eryücel normal sürede yenişemeyince puanlamaya geçildi. 2,5 saat süren karşılaşmada Bekir Eryücel galip gelerek çeyrek finale yükselen isim oldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı belli oluyor!
Foto Galeri 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı belli oluyor! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Mehmet Şimşek: Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelesine destek vereceğiz
Bakan Mehmet Şimşek: Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelesine destek vereceğiz
Litvanyalı heyet İzmir'e çıkarma yaptı!
Litvanyalı heyet İzmir'e çıkarma yaptı!
Özkan Uğur'un oğlu Alişan kaç yaşında, kimdir? Alişan Uğur dizileri hangisi?
Özkan Uğur'un oğlu Alişan kaç yaşında, kimdir? Alişan Uğur dizileri hangisi?
Yılın 6 ayı için yüzde 25 zam! EYT'liler zamdan yararlanabilecek mi?
Yılın 6 ayı için yüzde 25 zam! EYT'liler zamdan yararlanabilecek mi?
Kayserispor sağlık kontrolünden geçti
Kayserispor sağlık kontrolünden geçti
Brezilya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla konser verildi
Brezilya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla konser verildi
Özkan Uğur eşi kim, kiminle evli? Özkan Uğur karısı Aysun Aslan kimdir, yaşı kaç?
Özkan Uğur eşi kim, kiminle evli? Özkan Uğur karısı Aysun Aslan kimdir, yaşı kaç?
Milli sporcuların tayt davası! Açık renk tayt giyip... 2 yıl hapsi istendi
Milli sporcuların tayt davası! Açık renk tayt giyip... 2 yıl hapsi istendi
Özkan Uğur neden öldü, hastalığı neydi? Özkan Uğur kaç yaşında öldü, son hali nasıldı?
Özkan Uğur neden öldü, hastalığı neydi? Özkan Uğur kaç yaşında öldü, son hali nasıldı?
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar İçişleri Bakanı Yerlikaya tarih verdi
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar İçişleri Bakanı Yerlikaya tarih verdi
Erzincan'da minibüs şarampole devrildi! 4 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Erzincan'da minibüs şarampole devrildi! 4 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Kemal Kılıçdaroğlu bırakıyor mu ne demek istedi?
Kemal Kılıçdaroğlu bırakıyor mu ne demek istedi?