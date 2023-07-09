BIST 6.187
DOLAR 26,04
EURO 28,57
ALTIN 1.612,21
HABER /  GÜNCEL

Özkan Uğur'un oğlu Alişan kaç yaşında, kimdir? Alişan Uğur dizileri hangisi?

Özkan Uğur'un oğlu Alişan kaç yaşında, kimdir? Alişan Uğur dizileri hangisi?

14 yıl önce lenf kanseri teşhisi ile tedavi gören Özkan Uğur, 2 kez kanseri yendi. 3. kez nükseden lenf kanseri ile aylarca savaşan Özkan Uğur bu sefer savaşı kaybetti ve 69 yaşında öldü. Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur şu anda 27 yaşında. 14 yaşından beri oyunculuk eğitimi alan Alişan Uğur, eğitimini Arts Educational Schools London’dan aldı.

Abone ol

MFÖ'de yer alan Özkan Uğur'un ölümü hem sevenlerini hem de ailesini yıktı.  Uzun süre tedavi gören ve iyileşmesi beklenen Özkan Uğur'dan kötü haber geldi ve 69 yaşında öldü. Ölümün ardından hayatı ve ailesi de merak edildi. Aysun Aslan ile evli olan Özkan Uğur'un tek çocuğu Alişan Özkan'dır. Babası gibi oyunculuk yapan Alişan Uğur 3 Kuruş, Hekimoğlu gibi dizilerde de oynadı. Aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır.

Türk müziğin en değerli müzik gruplarından biri olan MFÖ'de yer alan Özkan Uğur'un ölümü hem sevenlerini hem de ailesini yıktı. 14 yıl önce lenf kanseri teşhisi ile tedavi gören Özkan Uğur, 2 kez kanseri yendi. 3. kez nükseden lenf kanseri ile aylarca savaşan Özkan Uğur bu sefer savaşı kaybetti ve 69 yaşında öldü. Ölümünün ardından hayatı ve ailesi de merak edildi. 

Alişan Uğur kimdir, ne iş yapıyor?

2011 – 2012 eğitim yılında hem yazıp hem de yönettiği ilk ve ikinci filmleriyle Shorts Film Festival’inde finale kalmıştır. Alişan Uğur Üç Kuruş dizisinde Konyalı karakteriyle tanındı.

MFÖ' nün "Ö"sü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur ve dünyaya "Ağır Roman" oyunu ile Türkiye'nin adını duyuran koreograf ve yönetmen Aysun Aslan'ın oğludur.

İlk oyunculuk eğitimini 14 yaşında almıştır. Oyunculuk eğitimi almak için İngiltere’de Arts Educational Schools London'da giden, orada müzik teknolojileri ve medya derslerini de alan Uğur, aynı zamanda konservatuar eğitimi de almıştır. Okulun lise bölümüne kabul edilen ilk Türk olması da dikkat çekiyor.

Oyunculuk dışında Royal Acedemy of Dramatic Art’da da 6 ay eğitim gören Uğur, sanata olan ilgisini ‘’Öyle bir ailede doğdum ki; babam müzisyen, annem de koreograf. Ev, hep sanat doluydu. O yüzden benden matematik profesörü olmam beklenemezdi. Küçük yaşlardan itibaren müzik ve dans hayatımın içindeydi. 8 yaşında piyano ile tanıştım’’ kelimeleriyle anlatıyor.

Özkan Uğur’un oğlu Alişan’ın başarıları bununla da bitmiyor. 2011 – 2012 eğitim yılında hem yazıp hem de yönettiği ilk ve ikinci filmleriyle Shorts Film Festival'inde finale kalmıştır.

Alişan’ın finale kalmasını onaylayan jürinin koltuğunda ise, ilk yılki başkanı Oscar ödüllü aktör Colin Firth, ikinci yılki başkanı ise Oscar adayı yönetmen Simon Curtis idi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yılın 6 ayı için yüzde 25 zam! EYT'liler zamdan yararlanabilecek mi?
Yılın 6 ayı için yüzde 25 zam! EYT'liler zamdan yararlanabilecek mi?
Kayserispor sağlık kontrolünden geçti
Kayserispor sağlık kontrolünden geçti
Brezilya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla konser verildi
Brezilya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla konser verildi
Özkan Uğur eşi kim, kiminle evli? Özkan Uğur karısı Aysun Aslan kimdir, yaşı kaç?
Özkan Uğur eşi kim, kiminle evli? Özkan Uğur karısı Aysun Aslan kimdir, yaşı kaç?
Milli sporcuların tayt davası! Açık renk tayt giyip... 2 yıl hapsi istendi
Milli sporcuların tayt davası! Açık renk tayt giyip... 2 yıl hapsi istendi
Özkan Uğur neden öldü, hastalığı neydi? Özkan Uğur kaç yaşında öldü, son hali nasıldı?
Özkan Uğur neden öldü, hastalığı neydi? Özkan Uğur kaç yaşında öldü, son hali nasıldı?
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar İçişleri Bakanı Yerlikaya tarih verdi
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar İçişleri Bakanı Yerlikaya tarih verdi
Erzincan'da minibüs şarampole devrildi! 4 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Erzincan'da minibüs şarampole devrildi! 4 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Kemal Kılıçdaroğlu bırakıyor mu ne demek istedi?
Kemal Kılıçdaroğlu bırakıyor mu ne demek istedi?
Kremlin'den isyancı Wagner lideri Prigojin ile ilgili açıklama
Kremlin'den isyancı Wagner lideri Prigojin ile ilgili açıklama
Pendik’te miras kavgası dehşeti: 4 ölü, 2 yaralı
Pendik’te miras kavgası dehşeti: 4 ölü, 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Amerika Pakistan Kökenli Doktorlar Derneğine video mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Amerika Pakistan Kökenli Doktorlar Derneğine video mesaj