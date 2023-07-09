Özkan Uğur'un oğlu Alişan kaç yaşında, kimdir? Alişan Uğur dizileri hangisi?

14 yıl önce lenf kanseri teşhisi ile tedavi gören Özkan Uğur, 2 kez kanseri yendi. 3. kez nükseden lenf kanseri ile aylarca savaşan Özkan Uğur bu sefer savaşı kaybetti ve 69 yaşında öldü. Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur şu anda 27 yaşında. 14 yaşından beri oyunculuk eğitimi alan Alişan Uğur, eğitimini Arts Educational Schools London’dan aldı.

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MFÖ'de yer alan Özkan Uğur'un ölümü hem sevenlerini hem de ailesini yıktı. Uzun süre tedavi gören ve iyileşmesi beklenen Özkan Uğur'dan kötü haber geldi ve 69 yaşında öldü. Ölümün ardından hayatı ve ailesi de merak edildi. Aysun Aslan ile evli olan Özkan Uğur'un tek çocuğu Alişan Özkan'dır. Babası gibi oyunculuk yapan Alişan Uğur 3 Kuruş, Hekimoğlu gibi dizilerde de oynadı. Aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır.

Türk müziğin en değerli müzik gruplarından biri olan MFÖ'de yer alan Özkan Uğur'un ölümü hem sevenlerini hem de ailesini yıktı. 14 yıl önce lenf kanseri teşhisi ile tedavi gören Özkan Uğur, 2 kez kanseri yendi. 3. kez nükseden lenf kanseri ile aylarca savaşan Özkan Uğur bu sefer savaşı kaybetti ve 69 yaşında öldü. Ölümünün ardından hayatı ve ailesi de merak edildi.

Alişan Uğur kimdir, ne iş yapıyor?

2011 – 2012 eğitim yılında hem yazıp hem de yönettiği ilk ve ikinci filmleriyle Shorts Film Festival’inde finale kalmıştır. Alişan Uğur Üç Kuruş dizisinde Konyalı karakteriyle tanındı.

MFÖ' nün "Ö"sü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur ve dünyaya "Ağır Roman" oyunu ile Türkiye'nin adını duyuran koreograf ve yönetmen Aysun Aslan'ın oğludur.

İlk oyunculuk eğitimini 14 yaşında almıştır. Oyunculuk eğitimi almak için İngiltere’de Arts Educational Schools London'da giden, orada müzik teknolojileri ve medya derslerini de alan Uğur, aynı zamanda konservatuar eğitimi de almıştır. Okulun lise bölümüne kabul edilen ilk Türk olması da dikkat çekiyor.

Oyunculuk dışında Royal Acedemy of Dramatic Art’da da 6 ay eğitim gören Uğur, sanata olan ilgisini ‘’Öyle bir ailede doğdum ki; babam müzisyen, annem de koreograf. Ev, hep sanat doluydu. O yüzden benden matematik profesörü olmam beklenemezdi. Küçük yaşlardan itibaren müzik ve dans hayatımın içindeydi. 8 yaşında piyano ile tanıştım’’ kelimeleriyle anlatıyor.

Özkan Uğur’un oğlu Alişan’ın başarıları bununla da bitmiyor. 2011 – 2012 eğitim yılında hem yazıp hem de yönettiği ilk ve ikinci filmleriyle Shorts Film Festival'inde finale kalmıştır.

Alişan’ın finale kalmasını onaylayan jürinin koltuğunda ise, ilk yılki başkanı Oscar ödüllü aktör Colin Firth, ikinci yılki başkanı ise Oscar adayı yönetmen Simon Curtis idi.