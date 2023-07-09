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Erzincan'da minibüs şarampole devrildi! 4 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Erzincan'da minibüs şarampole devrildi! 4 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Erzincan'dan feci bir kaza haberi geldi. Minibüsün şarampole devrilmesi sonucu, akraba olduğu öğrenilen 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

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Süleyman Ö. idaresindeki minibüs, Erzincan-Sivas kara yolunun 40. kilometresi Sakaltutan Geçidi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile minibüsteki Mukaddes K, Erkan K. ve Mehmet K. öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Minibüstekilerin, düğün için gittikleri İstanbul'dan Erzurum'a döndükleri öğrenildi.

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