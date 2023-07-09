Kemal Kılıçdaroğlu bırakıyor mu ne demek istedi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değişim tartışmalarına ilişkin "Yenileşmenin önünde hiçbir engel bırakmayacağım. CHP bu süreçten güçlenerek çıkacaktır." dedi.

Abone ol

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki değişim tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, Gazeteci Fikret Bila'ya konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ben partimi güvenli limana götüreceğimi söyledim. Bunu yapacağım ve yenileşmenin önünde hiçbir engel bırakmayacağım. CHP bu süreçten güçlenerek çıkacaktır" dedi.

CHP liderine, "İmamoğlu'nun yeniden İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday olmasını istiyor musunuz?" diye de soruldu. Kılıçdaroğlu, "Bütün belediye başkanlarımız işlerini çok iyi yaptılar yapıyorlar" vurgusu yaptı. Ve "Bu nedenle yeniden aday olmalarını isterim. Bu en doğal haklarıdır. Başarılı hizmetlerini sürdürmeleri gerekir" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, "Elbette bütün eleştirileri dikkate alıyoruz. Yol gösteren eleştirilerin başımızın üstünde yeri var. Ancak eleştirilerin de makul bir düzeyde yapılması gerekir" diye ekledi.