Topkapı Sarayı'nın içindeki restoranda yangın çıktı Milli Saraylar Başkanlığı'ndan açıklama

Topkapı Sarayı'ndaki tarihi restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın 2 saat içinde söndürüldü.

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Saraydaki tarihi ahşap restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine Topkapı Sarayı'na polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sarayın çevresinde yoğun güvenlik önlemi alırken, çevredeki otellerde konaklayan vatandaşların sokağa çıktığı görüldü.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerine bazı belediyeler su tankerleriyle destek oldu.

Restoranda çökmeler meydana geldi

Bu arada, yangın söndürme çalışmaları sırasında restoranda çökmeler meydana geldi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ağır maddi hasarın meydana geldiği restoranda ekipler bir süre soğutma çalışması yaptı.

Milli Saraylar Başkanlığı'ndan açıklama: Müzecilik ve ziyaret faaliyetlerinde aksama yok

Milli Saraylar Başkanlığı'ndan Topkapı Sarayı'ndaki yangınla ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Topkapı Sarayı'nın dış bahçesinde bulunan Konyalı Restoran'ın çatısında gece saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. 'Dış Karakol Binası' olarak adlandırılan ve restoran olarak işletilen yapının çatısında çıkan yangına ilk müdahaleyi Saray'da 7/24 nöbet tutan Milli Saraylar İtfaiye Ekibi gerçekleştirdi. İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın 1 saat içinde tamamen söndürüldü. Yangın sonrası restoran binasının çatısında maddi hasar oluştu. Topkapı Sarayı'nda müzecilik ve ziyaret faaliyetleri herhangi bir aksama söz konusu olmadan saat 9.00 itibariyle normal şekilde devam edecektir, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.