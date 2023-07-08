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Halil Akbunar yeniden Süper Lig'de!

Halil Akbunar yeniden Süper Lig'de!

Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor, transferde gaza bastı. İstanbul ekibi, Eyüpspor'dan Halil Akbunar'ı kiraladı.

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Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen Halil Akbunar'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Halil Akbunar Pendiksporumuz'da! Pendikspor'umuz Eyüpspor'dan Halil Akbunar'ı renklerine bağladı" ifadelerine yer verildi.

İstanbul temsilcisinin sağ kanat oyuncusu ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardığı belirtildi.

Geçen sezonki performansı

Bonservisi Eyüpspor'da bulunan 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon forma giydiği 34 maçta 4 gol ve 7 asistlik performans ortaya koydu. 

Milli futbolcu daha önce Göztepe formasıyla Süper Lig'de boy göstermişti.

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