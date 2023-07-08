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Zelenskiy: Türkiye'deki 5 Azov Taburu komutanı Ukrayna'ya döndü

Zelenskiy: Türkiye'deki 5 Azov Taburu komutanı Ukrayna'ya döndü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'de bulunan 5 Azov Taburu komutanının ülkelerine döndüğünü açıkladı.

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Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'den eve dönüyoruz ve kahramanlarımızı evimize getiriyoruz. Ukraynalı askerler Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oleh Khomenko, Denys Shleha. Sonunda akrabalarının yanında olacaklar." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'nin Ukraynaca ve İngilizce yaptığı paylaşımda Azov Taburu komutanlarını karşıladığı, uçakta onlarla sohbet ettiği görüldü.

Daha önce Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasına dahil edilen Azov Taburu komutanları, güvenlik amaçlı Türkiye’de bulunuyordu.

Esir takası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 21 Eylül 2022'de 200 savaş esirinin mübadele edildiği duyurulmuştu.

Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen esir mübadelesinin, savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirtmişti.

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