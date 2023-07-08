BIST 6.187
DOLAR 26,04
EURO 28,57
ALTIN 1.612,21
HABER /  SPOR

Edwin van der Sar'ın son durumu! Beyin kanaması geçirmişti

Edwin van der Sar'ın son durumu! Beyin kanaması geçirmişti

Beyin kanaması geçiren Hollandalı efsane kaleci Edwin van der Sar'ın son durumu hakkında açıklama geldi.

Abone ol

Ajax, beyin kanaması geçiren Edwin van der Sar’ın sağlık durumu hakkında bir güncelleme paylaştı.

Hollanda ekibi paylaşımında, “Edwin van der Sar, şimdilik yoğun bakımda kalacak. Durumu stabil fakat hala endişe verici. Bu bilgiyi Edwin’in eşi Annemarie van der Sar adına paylaşıyoruz. Van der Sar ailesi ve Ajax, gönderilen destek mesajları için minnettar.” ifadelerini kullandı.

52 yaşındaki Hollandalı eski futbolcu, cuma günü bir helikopterle hastaneye kaldırıldı ve durumunun stabil olduğu, eski takımı Ajax tarafından yapılan bir açıklamayla duyuruldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü şef Somer Sivrioğlu MasterChef'e geri döndü
Ünlü şef Somer Sivrioğlu MasterChef'e geri döndü
Özkan Uğur'un ailesinden ilk açıklama: Umutla bekledik
Özkan Uğur'un ailesinden ilk açıklama: Umutla bekledik
Bitlis'te ayı uyarısında bulunan öğretim üyesi, ayı saldırısından kurtuldu
Bitlis'te ayı uyarısında bulunan öğretim üyesi, ayı saldırısından kurtuldu
Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Ardahan'da iki otomobil çarpıştı! 12 kişi yaralandı!
Ardahan'da iki otomobil çarpıştı! 12 kişi yaralandı!
Mazhar Alanson, Özkan Uğur'un vefatı nedeniyle Üsküdar konserini iptal etti
Mazhar Alanson, Özkan Uğur'un vefatı nedeniyle Üsküdar konserini iptal etti
Paramotorla Adana'dan Mersin'e 2,5 saatte uçtu!
Paramotorla Adana'dan Mersin'e 2,5 saatte uçtu!
David de Gea, Manchester United’a veda etti
David de Gea, Manchester United’a veda etti
Gençler Türkiye Kürek Kupası, Ankara'da sürüyor
Gençler Türkiye Kürek Kupası, Ankara'da sürüyor
Freni boşalan kamyon önce ağaca, sonra elektrik diğerine çarptı!
Freni boşalan kamyon önce ağaca, sonra elektrik diğerine çarptı!
Kostas Sloukas, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos’a transfer oldu
Kostas Sloukas, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos’a transfer oldu
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fatih Altaylı'nın FETÖ sorusunu yanıtladı: Ben onları Devlet zannediyordum
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fatih Altaylı'nın FETÖ sorusunu yanıtladı: Ben onları Devlet zannediyordum