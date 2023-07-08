Edwin van der Sar'ın son durumu! Beyin kanaması geçirmişti

Beyin kanaması geçiren Hollandalı efsane kaleci Edwin van der Sar'ın son durumu hakkında açıklama geldi.

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Ajax, beyin kanaması geçiren Edwin van der Sar’ın sağlık durumu hakkında bir güncelleme paylaştı.

Hollanda ekibi paylaşımında, “Edwin van der Sar, şimdilik yoğun bakımda kalacak. Durumu stabil fakat hala endişe verici. Bu bilgiyi Edwin’in eşi Annemarie van der Sar adına paylaşıyoruz. Van der Sar ailesi ve Ajax, gönderilen destek mesajları için minnettar.” ifadelerini kullandı.

52 yaşındaki Hollandalı eski futbolcu, cuma günü bir helikopterle hastaneye kaldırıldı ve durumunun stabil olduğu, eski takımı Ajax tarafından yapılan bir açıklamayla duyuruldu.