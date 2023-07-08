BIST 6.187
DOLAR 26,04
EURO 28,57
ALTIN 1.612,21
HABER /  SPOR

Kostas Sloukas, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos’a transfer oldu

Kostas Sloukas, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos’a transfer oldu

Türk Antrenör Ergin Ataman’ın yönetimindeki Panathinaikos, daha önce Fenerbahçe Beko forması da giyen 33 yaşındaki Yunan basketbolcu Kostas Sloukas’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Abone ol

A Milli Basketbol Takımı’nın da antrenörlüğünü yapan Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Olimpiakos forması giyen, bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe Beko’da da oynayan Yunan basketbolcu Kostas Sloukas’ı kadrosuna katan Panathinaikos, 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.

Geride kalan sezonu Olimpiakos formasıyla tamamlayan 33 yaşındaki gard, kırmızı-beyazlılarda 34 maçta ortalama 28 dakika süre alırken, maç başına 11 sayı, 6 asist ve 2.4 ribaund ortalaması yakaladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fatih Altaylı'nın FETÖ sorusunu yanıtladı: Ben onları Devlet zannediyordum
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fatih Altaylı'nın FETÖ sorusunu yanıtladı: Ben onları Devlet zannediyordum
Galatasaray, kamp için Avusturya'ya gitti!
Galatasaray, kamp için Avusturya'ya gitti!
Fenerbahçe yeni sezon hazırlık turnuvası için Rusya'da
Fenerbahçe yeni sezon hazırlık turnuvası için Rusya'da
Tahıl Koridorunda 1000. gemi İstanbul’da
Tahıl Koridorunda 1000. gemi İstanbul’da
Fatma Beyaz yeniden Galatasaray HDI Sigorta'da
Fatma Beyaz yeniden Galatasaray HDI Sigorta'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş emekli maaş zammı açıklaması! Yüzde 25 oldu sözümüzü tuttuk
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş emekli maaş zammı açıklaması! Yüzde 25 oldu sözümüzü tuttuk
Kayseri'de kazadan sonra çıkan kavgada şoför bıçaklandı!
Kayseri'de kazadan sonra çıkan kavgada şoför bıçaklandı!
71 yıllık camiyi kepçelerle yıktılar!
71 yıllık camiyi kepçelerle yıktılar!
Alibey Barajı'na akan derede korkutan görüntü: Onlarca balık telef olarak kıyıya vurdu
Alibey Barajı'na akan derede korkutan görüntü: Onlarca balık telef olarak kıyıya vurdu
Kamu mühendisleri, “Mühendislik Meslek Kanunu” istiyor!
Kamu mühendisleri, “Mühendislik Meslek Kanunu” istiyor!
Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi! Maksadını aşan sözler...
Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi! Maksadını aşan sözler...
Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu açıklandı! 10 futbolcu kadroda yer almadı
Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu açıklandı! 10 futbolcu kadroda yer almadı