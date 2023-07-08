Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş emekli maaş zammı açıklaması! Yüzde 25 oldu sözümüzü tuttuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. "Emekli maaşlarını refah payı ile zam oranını yüzde 25’e çıkarıyoruz" diyen Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti. Bayburt, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a en çok oy veren il olmuştu. Erdoğan da bu sebeple teşekkür gezilerine Bayburt'tan başladı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- 28 Mayıs'taki netice şu an Bayburt'ta kendisini gösteriyor. Yiğitler, kahramanlar otağı Bayburt'u, bahçesiyle, bağıyla, ırmağıyla adeta cennet bahçelerinden bir bahçeyi andıran Bayburt'u, nice hak ve halk aşığının hikmet bahçelerinden gül devşiren Bayburt'u en kalbi duygularımla selamlıyorum.

- Bayburt dünyada eşi benzeri olmadığını son seçimlerde bir kez daha gösterdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Dik duracağız, endişelenmeyeceğiz. Rabbim yol ve kader arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. İnşallah 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde sizlerden tüm Türkiye'ye örnek olacak yine rekor bir destek bekliyorum.

- Bayburtlu kardeşlerimize şükran borcumuzu yeni eser ve hizmetlerle ödemenin gayretindeyiz. Bugün de şehrimize teşekkür etmeye elimiz boş gelmedik. Yatırımlarımızın toplu açılışını yapalım istedik.

- Bu eserlerin Bayburt'a kazandırılmasına emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımız tebrik ediyorum.

- Bugün Bayburt'ta bu meydanda 40 bin kişi var.

Emekliyi enflasyona ezdirmiyoruz

- Asgari ücretle çalışanlardan memurlarımıza kadar her kesime pek çok müjde verdik. Dün de emeklilerimizin maaşları ile ilgili düzenlemeyi Meclis'in onayına sunduk.

- Emekli maaşlarını refah payı ile zam oranını yüzde 25’e çıkarıyoruz. Enflasyonun üzerinde artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz.

- Enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.

Ağustos'ta Putin'le görüşeceğiz

- Dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi İstanbul'da misafir ettik. İnşallah Ağustos ayında Sayın Putin'le bir araya geleceğiz.

- 6 Şubat depremlerinin ülkemize maliyeti 104 milyar dolar. Bütün bunların altından yine biz kalkacağız.