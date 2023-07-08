Emekli maaşlarına yüzde 25 zam! EYT'lilere ek zam yok! En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira kalacak

Milyonlarca emeklinin seyyanen zam beklentisi boşa çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim" demişti. Bu talimat sonrası emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 19.77'lik zam oranı yüzde 25'e çıkarıldı. Ancak bu iyileştirmeden EYT'liler faydalanamayacak. En düşük emekli aylığına da zam yok. İşte Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen emekli zammının ayrıntıları...