Emekli maaşlarına yüzde 25 zam! EYT'lilere ek zam yok! En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira kalacak
Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Yüzde 19.77'lik enflasyon zammına seyyanen zam bekleyen emekliler için Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bakanlarımıza gerekli talimatı verdim" demişti. Emekli maaş iyileştirmesi Meclis'e geldi. 2023 yılı Ocak ayına kadar emekli olanların maaş zammı yüzde 19.77'den yüzde 25'e çıkarıldı. EYT'liler ise yüzde 19.77 zam alacak. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olarak kalacak. İşte emekli maaşıyla ilgili son dakika gelişmeleri...
Milyonlarca emeklinin seyyanen zam beklentisi boşa çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim" demişti. Bu talimat sonrası emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 19.77'lik zam oranı yüzde 25'e çıkarıldı. Ancak bu iyileştirmeden EYT'liler faydalanamayacak. En düşük emekli aylığına da zam yok. İşte Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen emekli zammının ayrıntıları...
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti torba yasaya eklenmek üzere önerge hazırladı. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Memur, SGK ve Bağ-Kur emeklileri...
Meclis'teki e düşük memur maaşı düzenlemesine yapılan ekleme ile emeklilerin Temmuz ayında alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur, işçi ve Bağ-Kur emekli maaşı toplamda yüzde 25 oranında zam alacak.
EYT'li emeklilere ek zam yok!
Torba yasaya eklenen emekli maaş düzenlemesi Ocak 2023 öncesi bağlanmış emekli aylıklarını kasıyor. Bu sebeple Mart 2023'ten itibaren emekli olmaya başlayan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) bu zamdan yararlanamayacak.