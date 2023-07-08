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Hakim ve savcılara da seyyanen zam! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı

Hakim ve savcılara da seyyanen zam! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, memurlara yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen zamdan hakim ve savcıların da yararlanacağını açıkladı...

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Memurlara yapılan 8077 liralık seyyanen zam oranı için son dakika açıklaması geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifi kapsamında memurlara verilmesi öngörülen seyyanen zamdan hakim ve savcıların yararlanamayacağı yönünde yapılan değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bakan Tunç, şöyle dedi:

En yüksek devlet memuru hakkı...

"Hakim ve savcıların aylıklarının hesaplanmasında 2802 sayılı Kanunun 102'nci maddesi gereğince en yüksek devlet memurunun mali hakları esas alınmaktadır. Teklif metninde de gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılacak kişiler arasında 'mali hakları veya ücret tavanı ilgili mevzuatı uyarınca en yüksek devlet memurunun mali hakları ya da bu mali haklara göre belirlenmiş olan ücret veya ücret tavanları esas alınmak suretiyle tespit edilen kadro, pozisyon veya görevlerde bulunanlar' zikredilmektedir. Bu doğrultuda hakim ve savcıların aylıkları da kanun gereğince en yüksek devlet memurunun mali haklarına göre belirlendiğinden, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen 2-1264 esas numaralı Kanun Teklifi kapsamında memurlara verilmesi öngörülen seyyanen zamdan hakim ve savcılar da yararlanacaklardır." 

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