Bursa'da talihsiz kaza! Ahşap parçası kalçasına saplandı!

BURSA'da bir mobilya atölyesinde meydana gelen olayda, arkadaşını ziyarete gelen gencin kalçasına makineden fırlayan ahşap saplandı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya atölyesinde meydana gelen olayda, arkadaşını ziyarete gelen gencin kalçasına makineden fırlayan ahşap saplandı. Yaralanan genç, kalçasına giren ahşap parçasıyla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesinde faaliyet gösteren mobilya atölyesinde meydana geldi. Yusuf Ş.(24), atölyeye arkadaşlarını ziyaret etmeye gitti. İşyerinin atölyesinde arkadaşlarıyla sohbet eden Yusuf Ş.'nin kalçasına kesim yapan makineden ahşap parçası fırlayarak saplandı. Bir anda acılar içinde kalan genç yere düştü. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, kalçasına isabet eden ahşap parçasıyla ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Genç tetkiklerin ardından ameliyata alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.