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"Düzensiz göçmenleri göndermeyi" ve "camileri kapatmayı" vadetti!

"Düzensiz göçmenleri göndermeyi" ve "camileri kapatmayı" vadetti!

İspanya'da 23 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde seçim programını açıklayan aşırı sağcı Vox partisi, düzensiz göçmenleri ülkelerine gönderme, "köktendinci" camileri kapatma vaatlerinde bulundu.

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Vox partisinin 100 maddeden oluşan seçim programı, siyasi partilerin seçim kampanyaları sürecinde bu zamana kadar gündeme getirmediği, asla tartışma konusu yapılmadığı göçmen ve İslam karşıtlığını da içerdi.

İspanya'da 23 Temmuz'dan sonra, şu anda ana muhalefette olan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ile birlikte koalisyon hükümeti olarak iktidara gelme olasılığı bulunan Vox, seçim programında aşırı sağcı görüşlerini açıkça ifade etti.

Vox, göçmenlerle ilgili olarak vaatlerinde "İspanya'da bulunan düzensiz göçmenlerin ya da suç işleyen yasal göçmenlerin ülkelerine gönderileceğini, düzensiz göçü teşvik eden mafya grupları veya STK'lere karşı cezaların artırılacağını, yasa dışı ülkeye girip yasal statü almaya çalışanlarla ilgili yasanın değiştirileceğini, vatandaşlık verilmesinde dil öğrenimi, vergilendirme ve entegrasyon şartlarının yükseltileceğini" maddelerini seçim programına koydu.

Vox ayrıca, İslam karşıtlığıyla ilgili olarak da "köktendinci camilerin kapatılması, kadınları hor gören ve cihatçılığı savunan imamların sınır dışı edileceğini, Vahhabilik ve Selefilik tarafından desteklenen camilerin inşa edilmesinin ve İspanya topraklarındaki ibadet yerlerinin üçüncü ülkeler tarafından finansmanının yasaklanacağını, kamu okullarında İslam dini eğitiminin son bulacağını" savundu.

Aşırı sağın seçim programının İspanyol basınındaki yankıları ise daha çok iç politikayla ilgili konularda oldu.

Vox'un, "kürtaj, ötenazi, LGTB'nin haklarının genişletilmesi, Demokratik Bellek (Franco döneminin izleriyle ilgili toplumsal hesaplaşmayı içeren yasa)" gibi sol hükümetin çıkardığı yasaların iptal edilmesi, Katalonya ve Bask'a atfen ayrılıkçı siyasi partilerin yasaklanması, ülkedeki 17 özerk yönetimin haklarının kısıtlanıp daha merkeziyetçi bir yönetim şekli getirilmesi gibi vaatleri dikkati çekti.

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