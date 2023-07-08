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İstanbul yolunda trafiği kilitleyen kaza! 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul yolunda trafiği kilitleyen kaza! 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde seramik yüklü tırın devrilmesi nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ulaşım aksadı.

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Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden M.N.Ç. idaresindeki 34 DZH 613 plakalı seramik yüklü tır, Kuruçuşme mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters döndü.

Daha sonra devrilen dorse ve yola saçılan malzemeler, İstanbul istikametindeki tüm şeritleri kapattı.

İstanbul yönünde 8 kilometre kuyruk oluştu

Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle İstanbul yönünde 8 kilometreye varan araç kuyruğu oluştu.

Tırın kaldırılması ve yola saçılan malzemelerin temizlenmesinin ardından yol yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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