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Mersin'de ithali yasak motor blokları ve şanzıman ele geçirildi!

Mersin'de ithali yasak motor blokları ve şanzıman ele geçirildi!

Mersin'de ithalatı yasak motor blokları ve şanzımanlar ele geçirildi.

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Yurt dışından gelip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitmek üzere Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir firmaya ait iki tırda, ithali yasak olan motor blokları, şanzıman ve otomobil parçaları olduğu yetkililere beyan edildi.

Bunun üzerine Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince biri Mersin Uluslararası Limanına diğeri de Taşucu Limanına gelen tırlarda kontrol gerçekleştirildi.

Kontrollerde, tırlarda beyan edilen malzemelerin taşınmadığı, bunun yerine sanayi atığı hurda yükler bulunduğu tespit edildi.

Çalışmayı genişleten gümrük muhafaza ekipleri, tırlardaki kaçak motor bloklarıyla şanzımanların Mersin'e gelmeden önce hurdalarla değiştirildiğini belirledi.

Kaçak otomobil parçalarının Gaziantep ve İstanbul'da iç piyasaya sürülmek için götürüldüğünü belirleyen ekipler, belirlenen noktalara operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 milyon lira değerinde olduğu değerlendirilen kaçak motor blokları ve şanzımanlar ele geçirildi.

Olayla ilgili bazı şüphelilerin ifadelerine başvuruldu.

Öte yandan, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesince yürütülen soruşturmanın geniş çaplı olarak sürdüğü öğrenildi.

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