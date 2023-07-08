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Fenerbahçe'nin Rusya kampı kadrosu açıklandı! Tam 4 eksik var..

Fenerbahçe'nin Rusya kampı kadrosu açıklandı! Tam 4 eksik var..

Yeni sezon hazırlıklarına Rusya'da gerçekleştireceği kamp ile devam edecek olan Fenerbahçe'de 4 isim kafileye dahil edilmedi. İşte detaylar...

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Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar hummalı bir şekilde sürerken, Rusya'da kamp yapacak olan Sarı-Lacivertliler'in kadrosu belli oldu.

4 eksik var

Fenerbahçe kafilesi Rusya'ya tam 4 eksikle gitmeye hazırlanırken, Samatta'nın yanı sıra Çağtay Kurukalıp yer almadı.

Lincoln Henrique de özel programı da İstanbul'da devam edecek olmasından dolayı Rusya'ya götürülmezken, Samet Akaydın arka adaledeki zorlanma nedeniyle tedavisini İstanbul'da sürdürecek olması nedeniyle kafileye dahil edilmedi.

33 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Muhammet Doğukan Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Willian Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Joshua King, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Joao Pedro, Yiğit Efe Demir, Emir Ortakaya, Jin-Ho Jo, Emre Demir, Yusuf Kocatürk, Bora Aydınlık, Muhammet İmre.

Sarı-lacivertliler, ilk idmanını da bugün akşam saatlerinde yapacak.

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