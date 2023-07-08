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Adana ve Mersin'de narenciye işçi fiyatları belirlendi

Adana ve Mersin'de narenciye işçi fiyatları belirlendi

Adana ve Mersin'de 2023 yılının ikinci narenciye işçi fiyatları elçi payı dahil 447 TL olarak belirlendiği bildirildi.

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Adana Kozan, Çukurova, Ceyhan, Sarıçam ilçeleri ile Mersin Akdeniz ve Tarsus bölgelerinde faaliyet gösteren tarım işçisi ve işveren temsilcilerinin bir araya gelerek 2023 yılı günlük yevmiye fiyatlarını belirledi. Yapılan görüşmeler sonucunda asgari ücretin 11.400 TL olarak belirlendiği hatırlatılarak, günlük yevmiye fiyatlarının da buna göre elçi payı dahil 447 TL olarak belirlendi. Günlük yevmiye fiyatının yüzde 10'u elçi tarafından alınmasıyla işçinin eline 405 TL geçeceği ifade edildi. Bu fiyatların 2024 yılının başlangıcına kadar geçerli olacağı da kaydedildi.

Kozan ilçesinde de bu anlaşma ile işçilerin daha adil bir şekilde ücretlendirileceği ve sektörde istikrarın sağlanacağı belirtildi. İşveren ve işçi temsilcileri, yapılan anlaşmanın hem işverenler hem de işçiler için bir kazanç olduğunu ifade ederek, sektörün büyümesine katkı sağlamak amacıyla işbirliği içinde olduklarını dile getirdi.

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