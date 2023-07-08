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Hollanda'nın yaşayan efsanesi Edwin van der Sar beyin kanaması geçirdi

Hollanda'nın yaşayan efsanesi Edwin van der Sar beyin kanaması geçirdi

Eski Hollandalı kaleci Edwin van der Sar beyin kanaması geçirdi. Ajax kulübünden yapılan açıklamada, efsane kalecinin yoğun bakımda tutulduğu bilgisi verildi.

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Ajax Kulübünden yapılan açıklamada, "Edwin van der Sar, bugün beyin kanaması geçirdi. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tutuluyor ve durumu stabil. Acil şifalar diliyoruz. Seni düşünüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hırvatistan'daki bir hastanede tedavisi devam eden 52 yaşındaki Van der Sar, aktif futbolculuk kariyerinde Ajax, Juventus ve Manchester United'ın kalesini korumuştu.

Son olarak Hollanda temsilcisi Ajax'ta üst yönetici (CEO) olarak görev yapan Van der Sar, sezon sonunda kulüpten ayrılmıştı.

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