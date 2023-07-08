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İstanbul'da ekmek ve simide zam! Ekmek 8 lira, simit 10 lira oldu

İstanbul'da ekmek ve simide zam! Ekmek 8 lira, simit 10 lira oldu

İSTANBUL'da ekmek ve simide büyük zam geldi. Ekmeğin gramajı 250 gramdan 230 grama düşürüldü ve fiyatı 8 liraya çıkarıldı. Simit ve poğaça 10 lira olurken, açma 12 lira oldu.

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Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon vatandaşın belini bükmeye devam ederken zamlar da ardı ardına gelmeye devam ediyor. Asgari ücrete ara zammın yapılmasının ardından dün üst üste gelen zam ve vergi artışları ekmek fiyatlarını da vurdu.

Ekmeğin gramajı düştü fiyatı arttı

İstanbul'da ekmek kilogramı 35,5 TL'ye yükselirken, 240 gram olan ekmek 230 grama düşürüldü ve fiyatı da 8 TL'ye yükseltildi. İstanbul'da simit ve poğaçaya da zam geldi. Simit ve poğaça fiyatı 10 TL'ye yükseltilirken, açmanın fiyatı ise 12 lira oldu.

Fırıncıların istediği oldu

Geçtiğimiz günlerde Un ve Unlu Mamuller Komitesi eski Başkanı Hasan Demir, 240 gramlık ekmeğin 230 grama düşürülerek fiyatının 8 TL olmasını, 200 gramlık ekmeğin ise 7 liraya yükseltilmesini beklediklerini söylemişti.

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