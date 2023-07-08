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Artvin Şavşat kara yolunda heyelan: Yol ulaşıma kapandı

Artvin Şavşat kara yolunda heyelan: Yol ulaşıma kapandı

Artvin-Şavşat kara yolu, iki farklı bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla tek şeridi açılan yolda, kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

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Artvin’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Şavşat ilçesinde heyelan meydana geldi. İlk heyelan Artvin- Şavşat kara yolu Üzümlü yakınlarında meydana gelirken, ikinci heyelan ise Pırnallı köyü mevkiinde meydana geldi.

Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı. Sürücülerin zor anlar yaşadığı heyelan sonrası bölge ekipler sevk edildi.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu heyelanda bazı araç sürücüleri yolda kaldı. iş makinesi eşliğinde yolda kalan araçlar kurtarıldı.

Heyelan nedeniyle kapalı olan kara yolu ekiplerin çalışması sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.

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