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Milyonlarca emeklinin beklediği zam oranı belli oldu

Milyonlarca emeklinin beklediği zam oranı belli oldu

Milyonlarce emeklinin beklediği zam oranı belli oldu. Memur işçi ve Bağkur emeklilerin zam oranı netleşti. En düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi de komisyonda kabul edildi.

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Emeklilere, enflasyon ile birlikte 6 aylık yüzde 25 oranında zam yapılacak. Düzenleme TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenecek. EYT'liler bu orandan yararlanamayacak.

Yüzde 25'e çıkarılacak

Memurların maaşının ardından gözler milyonlar emeklinin maaşına yapılacak zamma çevrilmişti. Yapılan zammın oranı belli oldu.Buna göre, Plan Bütçe Komisyonu'nda madde ihdası yapılacak. Emeklilerin maaşlarında yüzde 19.77 olan zam oranı yüzde 25'e çıkarılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlara talimat vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 milyon emekliyi ilgilendiren bir haber vermişti. Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız.'' demişti.

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