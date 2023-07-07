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Çin’de sıcak hava dalgası: 4 ölü

Çin’de sıcak hava dalgası: 4 ölü

Çin’de etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

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Çin’de etkili olan sıcak hava dalgası can kaybına neden oldu. Ülkenin kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinde aşırı sıcaklar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Eyalette aşırı sıcaklara karşı “kırmızı alarm” verilirken, bazı kentlerdeki sıcaklıkların 40 ila 43 santigrat dereceye ulaşabileceği belirtildi.

Hebei’de bu yıl görülen en yüksek sıcaklık Shijiazhuang kentinin Pingshan ilçesinde 43,7 santigrat derece olarak kayıtlara geçti.

Çin'in başkenti Pekin’de de 2 kişi sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. Pekin’de 9 gün boyunca hava sıcaklıkları 35 derecenin üzerinde kaydedildi.

“Turuncu alarm” verildi

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Çin’in birçok bölgesinde yüksek sıcaklıkların hafta sonunda etkili olacağı bildirilerek “turuncu alarm” verildi.

Hebei, Henan ve Shandong eyaletlerinde hava sıcaklığının 40 dereceyi geçebileceği kaydedilirken halka gün içinde açık hava etkinliklerinden kaçınma çağrısı yapıldı.

Çin'in dört aşamalı sıcak hava uyarı sisteminde `kırmızı alarm` en üst alarm seviyesini temsil ederken, onu turuncu, sarı ve mavi izliyor.

Aşırı sıcaklar için sığınaklar açıldı

Çin’in farklı bölgelerindeki kentlerde hava saldırıları için yapılmış sığınaklar sıcaktan korunmak amacıyla halkın kullanımına açıldı.

Ülkenin doğusundaki Hangzhou, orta kesimindeki Wuhan ve kuzey kesimindeki Shijiazhuang kentlerindeki sığınaklara geçtiğimiz hafta boyunca aşırı sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşların girişine izin verildi. 

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