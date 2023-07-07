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Memur zammı kanun teklifinin maliyeti belli oldu

Memur zammı kanun teklifinin maliyeti belli oldu

3,7 milyon memurun aylık ücretlerinde yapılacak net 8 bin 77 TL seyyanen artışın 2023 bütçesine ilave maliyetinin 177 milyar TL olacağı açıklandı.

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Memur zammını içeren kanun teklifi için görüşmeler devam ediyor. En düşük memur maaşının 22 bin 17 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Maliyeti 177 milyar TL olacak

Yaklaşık 3,7 milyon kamu görevlisinin (işçiler hariç) aylık ücretlerinde yapılacak net 8 bin 77 TL seyyanen artışın 2023 bütçesine ilave maliyetinin 177 milyar TL olacağı hesaplandı.

Düzenleme ile Covid-19 döneminde 321 bin kişiye kesilen ve tahsil edilen idari para cezaları geri ödenecek, bunun maliyeti de 308 milyon TL olacak.

2023 yılı Ocak ayında 37.2 milyar TL MTV tahakkuku gerçekleştiği belirtilerek, deprem bölgesine verilecek istisna ve tahsilat gerçekleşmeleri dikkate alınarak yaklaşık 30 milyar TL ilave gelir etkisi olacağı değerlendiriliyor.

İşverene asgari ücret desteği maliyeti 19.02 milyar TL

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda 660.9 milyar 9 milyar TL olan borçlanma limiti 2 trilyon 181 milyar TL’ye yükseltiliyor.

İşverene 2023 yılının ikinci döneminde asgari ücret desteği verilmesi ile 19.02 milyar TL maliyet çıkacağı öngörülüyor.

Kurumlar Vergisi'nin artırılması noktasında da ihracat kazançlarına sağlanan 5 puanlık indirim dikkate alınarak, oran artışı nedeniyle 2023 yılına etkisi 80 milyar TL, yıllık etkisi ise 119.9 milyar TL olarak hesaplandı.

Düzenleme ile Kur Korumalı Mevduat uygulamasında 100 milyar liralık yükümlülük Hazine'den Merkez Bankası'na devrediliyor.

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