Hindistan'da vahşet! Arkadaşının boğazını kesti sonra da kanını içti

HİNDİSTAN'da bir kişi, karısıyla ilişkisi olduğu iddiasıyla arkadaşının boğazını keserek kanını içti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrasında cani koca tutuklandı.

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Hindistan'ın Karnataka bölgesinde bir erkek, iddiaya göre arkadaşının boğazını kesip kanını içtiği için tutuklandı. Adamın korkunç cinayeti, arkadaşının eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle işlediği ileri sürüldü.

Yetkililere göre, 19 Haziran'da Vijay adlı adam, arkadaşı Maresh'in karısıyla bir ilişkisi olduğunu düşünüyordu. Raporlara göre, olay, Bengaluru'dan yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta olan Karnataka'nın Chintamani bölgesindeki Siddepalli çaprazında meydana geldi.

Vijay, Maresh ileihanet nedeniyle tartışmaya başladı. Öfkeli adam, sinir krizi geçirerek, Maresh'in boğazını keskin bir aletle kesti. Vijay daha sonra boğazını kestiği arkadaşının kanını içti.

Bir cep telefonu tarafından kaydedilen olayın görüntülerde, boğazı kesildikten sonra acı çeken Maresh'in Vijay tarafından yumruklandığı ve tokatlandığı görülüyor.

NDTV'nin raporuna göre boğazı kesilen Maresh hayatta kaldığı ve bir hastanede tedavi gördüğü bildirildi. Vijay hakkında, Kencharlahalli polis istasyonunda cinayete teşebbüs suçlamasıyla dava açıldı.