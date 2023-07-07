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Sakarya Nehri'ne düşen kamyonet 3 gün sonra çıkartıldı

Sakarya Nehri'ne düşen kamyonet 3 gün sonra çıkartıldı

BİLECİK’in Osmaneli ilçesinde 3 gün önce Sakarya Nehri'ne düşen kamyonet, suların çekilmesinin ardından bugün ancak çıkarıldı.

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Kaza, Camicedit Mahallesi Mezbaha mevkiinde geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelmişti. Şaban Aydın'a ait kamyoneti, geçtiğimiz Çarşamba günü evlerinin önünden S.A. (17) ve arkadaşı Y.A. habersizce alarak Sakarya Nehri kenarında tur atarken, Mezbaha mevkiine geldiklerinde henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı aracın direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle nehre uçtular.

Sakarya Nehri'ne uçan kamyonetten iki arkadaş kendi imkanlarıyla çıkarken, araç sular altında kaldı. Kaza sonrası ikilinin olayı 112'yi arayarak haber vermesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Sakarya Nehri'nin yüksek olmasından ve çok sert akışından ekipler düşen arabaya müdahale edemedi.

Perşembe günü Kocaali’den gelen özel su altı arama ve kurtarma ekibi, iki günlük çalışmaların ardından kamyoneti düştüğü yerin 25 metre ilerisinde buldu. Uzun uğraşlar sonucu araç nehirden vinç yardımıyla çıkartılırken, sahibine teslim edildi. Aracı çıkaran su altı ekibi suyun debisinin yüksek ve akımın sert olmasından dolayı 2 günlük bir çalışmayla aracı çıkabildiklerini söyledi.

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