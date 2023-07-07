Yaz aylarında hemoroid şikayetleri artıyor

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Onur Bora Aslan, yaz aylarında su tüketimini arttırmanın hemoroide kapı aralayan sorunların önüne geçmede faydalı olacağını söyledi.

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Pek çok kişinin utandığı için doktora başvurmaktan çekindiği hemoroidin esasında kolaylıkla tedavi edilebildiğini anlatan Medline Adana Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Onur Bora Aslan, özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte başlayan havuz ve deniz sezonunda ıslak mayo ile kalmanın hemoroid şikayetlerini artırdığını söyleyerek hastalık hakkında bilgiler verdi.

Normalde herkeste var

Sindirim sisteminin önemli sorunları arasında yer alan ve halk arasında basur olarak da adlandırılan hemoroid hastalığının ortaya çıkmasında beslenme tarzımızın ve günümüzün hareketsiz yaşam şeklinin etkili olduğunu belirten Dr. Aslan, aslında insanların hemoroidle doğduklarını ancak sadece şiştiklerinde ve büyüdüklerinde bu durumun rahatsız edici bir hal aldığını kaydetti.

Dr. Aslan," Hemoroid, anüs ve alt rektumda (bağırsak çıkışı) bulunan şişkin kan damarları olarak tanımlanıyor. Bu damarların herhangi bir nedenle genişleyerek yastıkçık şeklinde şişkin bir hal alması, kaşıntı, kanama ve ağrı gibi yakınmalara neden oluyor. Bu hastalık bireyin yaşam konforunu oldukça düşürüyor. Beslenme tarzı da hemoroide neden olabiliyor. Sofralarımızın hayvansal gıdalardan çok mevsimsel sebze-meyve ağırlıklı olması ve bol lif içermesi gerekir. Ayrıca fastfood, mayalı yiyecekler ve turşu gibi asitik gıdalar da bağırsak florasının dengesini bozduğu için bu açıdan tavsiye etmediğimiz besinler arasında yer alırlar. Bunların yanı sıra sık alkol tüketimi de damarların genişlemesine sebep olacağından hemoroid sorununu can sıkıcı bir hale getirebilir” dedi.

Kabızlıktan kurtulun

Yaz aylarında içilen su miktarının artırılması gerektiğine değinen Dr. Aslan, “İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 60’ı sudan oluşur ve bu yüzden normalde günde 2,5-3 litre su tüketilmelidir” diyerek yaz aylarında ise bu miktarın mümkün olduğunca artırılmasını ve bunun kabızlık gibi hemoroide kapı aralayan sorunların önüne geçmede faydalı olacağını kaydetti.

Islak mayo ile beklemeyin

İçinde bulunduğumuz yaz aylarında havuz veya denizden çıktıktan sonra uzun süre ıslak mayo ile kalmanın da hemoroidi tetikleyebildiğine de dikkat çeken Aslan, “Böyle bir durum anal bölgenin ısısında hızlı bir değişime sebep olacağından kan dolaşımı etkilenerek hemoroitte şişme ya da ağrı gelişebilir. Sorun yaşamamak için ıslak mayonun zaman kaybetmeden kuru bir mayo ile değiştirilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Tedavisi mümkün

Hemoroidin tedavisi olduğunu anlatan Aslan, “Hastalığın tedavisi doktor tarafından belirtilerin ne kadar ağır olduğuna göre planlanır. Yaşam tarzında değişiklikler ve tıbbi ilaç kullanımı başvurulan yöntemler arasındadır. Bununla birlikte ilerlemiş olan hemoroid sorunlarında cerrahi müdahale de gündeme gelir. Ancak bu yöntemlerle hastalık kolaylıkla tedavi edilse bile şikayetleri ortaya çıkaran şartlar düzeltilmediği takdirde hemoroidin tekrarlama ihtimali de yükselecektir” ifadelerini kullandı.