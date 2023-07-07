Arka Sokaklar izleyicisini sevindiren haber: Çekimler başlıyor

638. bölümde yayınına ara veren Arka Sokaklar dizisiyle ilgili izleyiciyi sevindiren haber, yapımcısından geldi. Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın çekimleri ağustos ayında başlıyor.

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Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar, sevilen yapımlar arasında yer alıyor. Dizide Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin, dizinin final bölümü çekilmeden bittiğini açıklamıştı.

Yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacağı açıklanan Arka Sokaklar ile ilgili heyecanlandıran bir haber gündem oldu.

638. bölümde yayınına ara veren Arka Sokaklar dizisi, 17 yıldır kesintisiz yayınlanan polisiye dizisi olma özelliğine sahip.

Çekimleri duran dizinin çekim tarihi belli oldu. Efsane dizi ağustos ayında sete çıkacak. Yeni sezonda ekranda olacak dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eski ekibi tekrar bir araya getirmek için harekete geçen şirket, Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu ve Kerimhan Duman gibi oyuncularla yeniden el sıkıştı.

Dizide Hüsnü Çoban’ın eşi Esra’ya hayat veren Gaye Gürsel’in de geçen günlerde “Arka Sokaklar“la anlaştığı öğrenildi.