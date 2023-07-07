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NATO ülkelerinin savunma harcamaları bu yıl yüzde 8,3 artacak

NATO ülkelerinin savunma harcamaları bu yıl yüzde 8,3 artacak

NATO müttefiklerinin 2023'teki savunma harcamalarının yüzde 8,3 yükselerek cari fiyatlarla 1,2 trilyon doları geçeceği bildirildi.

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NATO'nun açıkladığı istatistiklere göre, bu yılki tahmini rakamlar ABD, Kanada ve Avrupa'daki NATO ülkelerinin toplam savunma harcamalarının tarihi şekilde artacağını, artışın yüzde 8,3 olacağını gösteriyor.

Cari fiyatlar ve döviz kurları göz önünde bulundurularak yapılan tahmini hesaplamalara göre 9 yıldır üst üste artan harcamalarda ABD, en üst sırada yer alıyor. ABD'nin savunma harcamalarının 860 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.

NATO'nun istatistiklerinde ABD dışındaki üyelerin toplam harcamasının 404 milyar doları bulacağı, NATO ülkelerinin toplam savunma harcamalarının ise 1,26 trilyon doları aşacağı öngörüldü.

ABD'nin ardından gelen Almanya'nın 68 milyar dolar, İngiltere'nin 65 milyar dolar, Fransa'nın 56 milyar dolar, İtalya'nın 31 milyar dolar, Polonya'nın 29 milyar dolar ve Kanada'nın 28 milyar dolar savunma harcamasının olacağı belirtildi.

Savunma harcamalarının gayrisafi milli hasıla içindeki payında ise Polonya ilk sırada yer aldı. Yüzde 3,9 oranına ulaşan Polonya'nın ardından gelen ABD'nin oranı yüzde 3,49, Yunanistan'ın yüzde 3,01, Estonya'nın yüzde 2,73 ve Litvanya'nın yüzde 2,54 oldu.

Türkiye'nin savunma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payının yüzde 1,31 olacağı, harcamaların 15,8 milyar doları geçeceği tahmin edildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, rakamları NATO açısından olumlu bulduğunu söyledi.

Bu yıl 31 NATO ülkesinin 11'inin savunma harcamalarında yüzde 2 oranını aştığını belirten Stoltenberg, 2014'te bu sayının 3 olduğunu, o yıldan bu yana ABD dışındaki NATO müttefiklerinin ilave olarak 450 milyar avro savunma harcaması yaptığını bildirdi.

Stoltenberg, bu yılki yüzde 8,3'lük artışın onlarca yıllık geçmişte görülmemiş bir oran olduğunu ifade ederek, Ukrayna'yı desteklemek amacıyla silah ve mühimmat üretimini artırmak, müttefiklerin Ukrayna'ya gönderilen malzemelerin yerine yenilerini eklemesi için harcamalarda artışa ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

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