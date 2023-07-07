BIST 6.192
DOLAR 26,05
EURO 28,44
ALTIN 1.609,25
HABER /  DÜNYA

Çocuk veya hamilelerin bulunduğu otomobillerde sigaranın yasaklanması gündemde

Çocuk veya hamilelerin bulunduğu otomobillerde sigaranın yasaklanması gündemde

Almanya'da, içinde çocuk veya hamilelerin bulunduğu otomobillere sigara içme yasağı getirilmesi planlanıyor.

Abone ol

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Twitter'dan yaptığı açıklamada, toplumda çocukların ve hamilelerin daha fazla korunmasına ihtiyaç duyulduğunu belirterek araçla giderken içinde çocuklar ve hamileler bulunduğunda sigara yasağı getirilmesinin şart olduğunu ifade etti.

Bu uygulamanın daha önce yürürlüğe girmesi gerektiğini aktaran Lauterbach, "(Sigara içilmesinden dolayı) Özellikle küçük çocuklarda ve hamilelerde kalıcı hasarlar oluşuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Almanya Sağlık Bakanlığı da içinde çocuklar ve hamilelerin bulunduğu otomobillerde sigara içme yasağı getirilmesine ilişkin yasa taslağı hazırladı.

Taslak diğer bakanlıklarla istişare edildikten sonra Bakanlar Kurulu'nda ele alınacak.

Daha önce birçok eyalet yönetimi söz konusu yasağın getirilmesi konusunda inisiyatif başlatmış ve otomobillerde yasağı ihlal edenlere 3 bin avroya kadar para cezası verilmesi istenmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Meteorolojiden Batı Karadeniz’de 6 il için ‘Turuncu’ kodlu aşırı yağış uyarısı
Meteorolojiden Batı Karadeniz’de 6 il için ‘Turuncu’ kodlu aşırı yağış uyarısı
Meral Akşener'den art arda gelen zamlara ilk tepki! 'Adı konmamış bir IMF programı' dedi ve ekledi...
Meral Akşener'den art arda gelen zamlara ilk tepki! 'Adı konmamış bir IMF programı' dedi ve ekledi...
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdürüyor
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdürüyor
Kartlı ödemeler mayısta 625,9 milyar TL oldu!
Kartlı ödemeler mayısta 625,9 milyar TL oldu!
Sigortalı işte çalışmayanlar nasıl emekli olacak? İsteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli olunur mu?
Sigortalı işte çalışmayanlar nasıl emekli olacak? İsteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli olunur mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili önemli açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili önemli açıklama
Manisa'da parkta gündüz gözü cinayet işlendi
Manisa'da parkta gündüz gözü cinayet işlendi
PSG, Sporting Lizbon'dan Manuel Ugarte'yi transfer etti
PSG, Sporting Lizbon'dan Manuel Ugarte'yi transfer etti
33 katlı otelin çatısından atlamıştı! Azra Elibol, ünlü ismin kızı çıktı! Meğer intihara kalkışmasının nedeni...
33 katlı otelin çatısından atlamıştı! Azra Elibol, ünlü ismin kızı çıktı! Meğer intihara kalkışmasının nedeni...
Burcu Denizer kimdir, kaç yaşında? Burcu Denizer hamile mi?
Burcu Denizer kimdir, kaç yaşında? Burcu Denizer hamile mi?
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Beklentinin altında kaldı
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Beklentinin altında kaldı
Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Hangisi tek adam?
Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Hangisi tek adam?