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Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Hangisi tek adam?

Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Hangisi tek adam?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve Kılıçdaroğlu eski danışmanı ve Politikyol Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘CHP tek adam partisi değildir’ sözlerini YouTube'daki canlı yayında değerlendirdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hemen hemen yaptığı her konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ‘tek adam’ olarak nitelendirerek eleştiriyordu. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın bu şekilde eleştirirken bir yandan da ‘CHP tek adam partisi değildir’ açıklamaları yapıyor. Ancak Recep Tayyip Erdoğan'a karşı 13 seçim kaybetmesine rağmen, Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı koltuğundan kalkmamakta ısrarcı. Hem tüm muhalefet, hem de CHP içerisinde bile ‘değişim’ istenirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığını bırakmaması tartışmalara sebep oluyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı ve Politikyol Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat, Kılıçdaroğlu'nun ‘CHP tek adam partisi değildir’ sözlerini İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın YouTube'daki Perde Arkası programında değerlendirdi.

Yayının ilgili bölümünü izlemek için tıklayın

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