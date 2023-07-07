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Bakan Ali Yerlikaya: Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Ali Yerlikaya: Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya "Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi.

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Haziran ayında yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 15 bin 591 kaçak göçmen yakalandı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

“Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yakalananların 6 bin 883'ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor.

Geçtiğimiz ay 23 bin 450 düzensiz göçmenin de ülkemize girişleri sınırlarımızda engellendi. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek.”

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