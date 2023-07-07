Yurtdışından gelen telefonlar için ödenen İMEİ ücreti kaç para oldu 2023?

Yurtdışından getirilen akıllı telefonların Türkiye'de kullanılmasına izin verilmesi için ödenen İMEİ ücretine zam geldi. Daha önce 6 bin lira olan İMEİ ücreti, zam kararı sonrası 20 bin liraya yükseldi. Resmi Gazete'nin 7 Temmuz 2023 tarihli sayısında yayınlanan karar, yarın yani 8 Temmuz 2023 tarihinde uygulanmaya başlanacak. Yurtdışından gelen telefon ücreti İMEİ zammı ne zaman uygulanacak?

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Yurtdışından getirilen telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen İMEİ ücreti 20 bin liraya yükseldi. Resmi Gazete'nin 7 Temmuz tarihli sayısında yayınlanan İMEİ zammı, yarın yani 8 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Bugün e-devletten İMEİ ödemesi yapanlar 20 bin lira değil, sadece 6 bin liraya ödeyecek.

Yarın yani 8 Temmuz 2023. Dolayısıyla bugün elini çabuk tutan ve e-devlet'e girmeyi başaranlar İMEİ ücreti olarak 20 bin lira değil, 6 bin lira ödeyebilecek. Ancak uyaralım! e-devlet'in internet sayfası turkiye.gov.tr'ye bugün giriş yapmak zor. Zira 20 bin lira ödemek istemeyen vatandaşlar e-devlet'in internet sayfasına akın etmiş durumda.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' 20 bin TL olarak yeniden belirlendi. Kararın yürürlüğe girmesinden hemen önce izin bedelini 6 bin lira olarak yatırmak isteyen vatandaşlar e-Devlet'e hücum etti. Sistem yoğunluktan dolayı kilitlenirken vatandaşlar sosyal medyadan duruma isyan etti. 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' 6 bin liradan 20 bin liraya yükseltildi.

e-devlet'ten İMEİ ödemesi yapmak

Karar yürürlüğe girmeden hemen önce telefon izin bedelini eski fiyat 6 bin liradan ödemek isteyenler e-Devlet'e hücum etti. E-Devlet'te oluşan yoğunluk nedeniyle sistem kilitlendi.