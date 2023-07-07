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Avrupa Birliği ortak doğal gaz alımına devam ediyor

Avrupa Birliği ortak doğal gaz alımına devam ediyor

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerin ortak doğal gaz alımı için kurulan platform çerçevesinde ikinci ihale sürecini başlattı.

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AB Komisyonu, güvenilir uluslararası tedarikçilerin ikinci AB ortak doğal gaz satın alma ihalesi kapsamında teklif sunmaya davet edildiğini açıkladı.

Açıklamada, ihalenin Ağustos 2023-Mart 2025 dönemini kapsadığı ve 49 şirket tarafından talep edilen 15,9 milyar metreküp doğal gaz teslimatını içerdiği belirtildi.

Yeni ihale sürecimin 10 Temmuz'a kadar devam edeceğine işaret edilen açıklamada, ihaledeki toplam talebin yaklaşık yarısının sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımına yönelik olduğu bildirildi.

Açıklamada, AB'nin ilk ortak gaz alım ihalesinin 11,6 milyar metreküplük gaz tedarik anlaşmasıyla sonuçlandığı anımsatıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde AB yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz tüketiyordu.

Rusya, AB'nin en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaydı. Savaşla birlikte Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının büyük ölçüde düşmesiyle enerji krizi başladı.

AB, son dönemde doğal gazda Rusya'ya bağımlılığını düşürmeye ve tedarikçilerini çeşitlendirmeye çalışıyor.

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